Двух человек спасли огнеборцы на пожаре в крупном районе Петрозаводска

Рано утром в выходной загорелась пятиэтажка на Древлянке

Фото: Петрозаводск говорит

О происшествии на Древлянке сообщили в МЧС Карелии.

В воскресенье, в 06:13 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в корпусе 6 жилого дома № 33 на Лососинском шоссе в Петрозаводске.

На месте происшествия работали 9 пожарных на 3 единицах техники. Спасатели спасли двух человек - из вывели из опасной зоны, пришлось использовать спецсредства для защиты органов дыхания.

Пожар быстро потушили на площади 2 квадратных метра. Как уточнили в ведомстве, огонь повредил электрощитовые на втором и третьем этажах.



