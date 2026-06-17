Двух человек спасли огнеборцы на пожаре в крупном районе Петрозаводска

О происшествии на Древлянке сообщили в МЧС Карелии.
В воскресенье, в 06:13 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в корпусе 6 жилого дома № 33 на Лососинском шоссе в Петрозаводске.
На месте происшествия работали 9 пожарных на 3 единицах техники. Спасатели спасли двух человек - из вывели из опасной зоны, пришлось использовать спецсредства для защиты органов дыхания.
Пожар быстро потушили на площади 2 квадратных метра. Как уточнили в ведомстве, огонь повредил электрощитовые на втором и третьем этажах.