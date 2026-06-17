Пять человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП рядом с Карелией

Страшная авария произошла в Архангельской области

Фото: УМВД России по Архангельской области

В автоаварии в Архангельской области погибли пять человек, в том числе двое детей. Еще два человека пострадали, сообщили в местном МВД.

ДТП произошло в воскресенье, 21 июня, около 22:40 на 592-м километре федеральной автодороги А-215 «Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин - Наволок». Там столкнулись два легковых автомобиля - Renault и BMW.

В результате аварии погибли пять человек, находившихся в Renault, в том числе двое детей 5 и 13 лет. Водитель и пассажир BMW – мужчины 1997 и 1998 годов рождения – госпитализированы.

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Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения в Архангельской области, сообщил Следственный комитет региона. По версии следствия, 51-летняя женщина не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.

Проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.