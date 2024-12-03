Двух топ-менеджеров РЖД обвинили во взятках на 105 млн

Двух топ-менеджеров РЖД обвинили во взятках на сумму порядка 105 млн.

Обвинение предъявлено заместителям начальника центральной дирекции закупок и снабжения филиала компании «Российские железные дороги» Олегу Кириллову и Алексею Савченко. Об этом пишет ТАСС.

Ранее об обвинении двум топ-менеджерам сообщала пресс-служба Черемушкинского суда Москвы, но суть обвинений стала известна в настоящее время. Оба были арестованы в феврале, но сейчас находится под домашним арестом.

Дело рассматривается в Басманном суде в закрытом режиме. По делу также проходят начальник транспортного отдела административно-хозяйственного управления филиала РЖД и заместитель директора по экономике и финансам этого управления. Обвинение в получении взятки в особо крупном размере также предъявлено замруководителя административно-организационного аппарата РЖД. // фото freepik.com