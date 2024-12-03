Появилось видео, как автомобиль сбил школьника на севере Карелии

Момент аварии на перекрестке улиц Октябрьская - Интернациональная в Костомукше запечатлела камера CityLink. Дорожный инцидент произошел 2 декабря в 18:24.

Школьник переходил проезжую часть по пешеходному переходу, он уже почти дошел до края, но появился автомобиль. Школьник побежал, но, судя по всему, его задело. Машина остановилась не сразу.

По данным ГАИ, водитель оставил место ДТП. Дорожная полиция попросила связаться очевидцев этой аварии. 14-летний подросток получил травму и позже обратился за медицинской помощью. // фото стопкадр