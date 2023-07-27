Двух новых судей ищут для Петрозаводского городского суда

Квалификационная коллегия судей Карелии объявила об открытии вакансий. Об этом сообщается на сайте Петрозаводского горсуда.

Так, появились вакансии судей Петрозаводского городского суда. Свободны две такие должности.

Заявления и документы от претендентов принимаются с понедельника по четверг с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, Управление Судебного департамента в РК, шестой этаж, каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии судей РК.

Документы принимаются до 29 августа. Справки по телефону: (8142) 790-287. // Фото: unsplash.com / Marten Bjork