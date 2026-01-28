28 января 2026, 08:00
Двое взрослых и трое детей заживо сгорели в российском регионе
Причиной трагедии в Якутии, по предварительным выводам специалистов, могло стать короткое замыкание
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»
Траур объявили в районе Якутии, где ночью 28 января при пожаре погибли пять человек. Трагедия произошла в селе Нюрбачан, пожар вспыхнул в двухэтажном деревянном доме.
На пепелище были найдены тела трех детей 2011, 2014 и 2023 годов рождения, их матери и родственника 1971 и 1977 годов рождения. Еще двое пострадавших – женщина и ребенок – находятся в реанимации. Их состояние тяжелое.
Предварительной причиной пожара в частном доме могло стать короткое замыкание электропроводки. Следователи возбудили уголовное дело.