Двое взрослых и трое детей заживо сгорели в российском регионе

Траур объявили в районе Якутии, где ночью 28 января при пожаре погибли пять человек. Трагедия произошла в селе Нюрбачан, пожар вспыхнул в двухэтажном деревянном доме.

На пепелище были найдены тела трех детей 2011, 2014 и 2023 годов рождения, их матери и родственника 1971 и 1977 годов рождения. Еще двое пострадавших – женщина и ребенок – находятся в реанимации. Их состояние тяжелое.

Предварительной причиной пожара в частном доме могло стать короткое замыкание электропроводки. Следователи возбудили уголовное дело.