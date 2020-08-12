Двое мужчин подожгли торговый павильон в Петрозаводске

Двое мужчин, 34 и 38 лет, подозреваются в умышленном поджоге торгового павильона в Петрозаводске, сообщает МВД Карелии.

Одной из летних ночей к торговому павильону подошли двое граждан с канистрами, содержащих горючие материалы.

«Облив стену постройки, они подожгли ее и скрылись. Прибывшие на место возгорания пожарные быстро пресекли распространение пламени – в результате имущество внутри уцелело, повреждена оказалась лишь наружная поверхность»,

– сообщает МВД.

Возбуждено уголовное дело, мужчины находятся под подпиской о невыезде, следствие продолжается.