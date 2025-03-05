Двое малышей и мужчина погибли на пожаре в российском регионе

В Свердловской области страшный пожар унес жизни мужчины и двух маленьких детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, частный деревянный дом загорелся минувшей ночью в поселке Пасынок. В ходе проливки и разборки конструкций сотрудники МЧС обнаружили погибших - мужчину, трехлетнего мальчика и семилетнюю девочку.

Для тушения возгорания были привлечены две единицы техники и шестеро специалистов. Площадь пожара составила 64 квадратных метра.

Причина огненного происшествия и обстоятельства гибели людей предстоит установить компетентным органам.