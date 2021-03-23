23 марта 2021, 22:02
Происшествия

Двое химиков из Карелии варили мефедрон под Санкт-Петербургом

Производство синтетических наркотиков велось в подземной лаборатории, на территории частного домовладения

Полицейские ликвидировали подпольную лабораторию по производству наркотического средства «мефедрон», сообщает МВД Ленобласти.

Организатором наркопроизводства был 22-летний петербуржец, а двое его знакомых, приехавшие из Карелии, выступали в роли «химиков».

Нарколаборатория, с целью сокрытия, располагалась в подвальном помещении пристройки к частному дому в Куйвозовском сельском поселении Всеволожского района Ленобласти

В ходе проведенного обыска оперативниками изъято 16 канистр. При исследовании было установлено, что в нескольких содержится наркотическое средство «мефедрон». Изъяты различные прекурсоры, многочисленные химические реактивы, электронные весы.

Сбыт готовой продукции осуществлялся посредством тайников-закладок, а непосредственная продажа велась через торговую площадку в даркнете.

Возбуждено уголовное дело.  «Босс» и «варщики» задержаны.

Фото с сайта i.mycdn.me

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Карелия
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всеволжский район
мефедрон
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