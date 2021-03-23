Сегодня начальник таможенного поста задержан при получении взятки

23 марта в рамках совместной операции службы по противодействию коррупции СЗТУ и службы экономической безопасности УФСБ России задержан с поличным за получение взятки от представителей участников ВЭД начальник таможенного поста «Лесной порт» Балтийской таможни, сообщает отдел по связям с общественностью Северо-Западного таможенного управления.

881 700 рублей передавались ему за оказание содействия в беспрепятственном выпуске товаров отдельных участников внешнеэкономической деятельности и неприменение форм таможенного контроля.

В отношении руководителя возбуждено уголовное дело. Наказание по такого рода преступлениям предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

Балтийская таможня — крупнейшая российская таможня, входящая в Северо-Западное таможенное управление Федеральной таможенной службы. Основным регионом деятельности таможни является морской порт Санкт-Петербурга.

Фото с сайта Северо-Западного таможенного управления