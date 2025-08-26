26 августа 2025, 15:28
Двое госпитализированы после опрокидывания УАЗа в Карелии
Спасатели работали на месте дорожного инцидента в Суоярвском округе
Фото ОПС по Суоярвскому округу
Днем 26 августа на 120-м километре дороги Петрозаводск-Суоярви произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает паблик ОПС по Суоярвскому округу.
Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 12:18. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что перевернулся автомобиль «УАЗ Хантер» с прицепом. Специалисты помогли пострадавшим, перевернули машину, очистили проезжую часть.
В результате ДТП пострадали два человека. Они были госпитализированы в Суоярвскую ЦРБ.
