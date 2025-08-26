Двое госпитализированы после опрокидывания УАЗа в Карелии

Днем 26 августа на 120-м километре дороги Петрозаводск-Суоярви произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает паблик ОПС по Суоярвскому округу.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 12:18. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что перевернулся автомобиль «УАЗ Хантер» с прицепом. Специалисты помогли пострадавшим, перевернули машину, очистили проезжую часть.

В результате ДТП пострадали два человека. Они были госпитализированы в Суоярвскую ЦРБ.

