Движение по «Коле» остановят из-за теплохода

В понедельник, 14 октября, движение по федеральной трассе «Кола» остановится в Ленинградской области. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

По данным источника, с 15:00 до 15:45 из-за прохода по Неве теплохода «Берген Т» будет осуществляться разводка Ладожского моста. Он расположен у деревни Марьино на 40-м километре федеральной магистрали.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов. // Фото «Петрозаводск говорит»