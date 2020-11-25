Движение по «Коле» будут останавливать два дня подряд

Федеральная трасса «Кола» будет перекрываться в течение двух дней подряд - 26 и 27 ноября. Об этом сообщили в Упрдор «Кола».

Причиной остановки движения по трассе станет развод Ладожского моста в Ленинградской области. 26 ноября он будет разведен с 15:00 до 15:45. На следующий день - с 10:00 до 10:45.

Дорожная служба принесла извинения автомобилистам за временные неудобства и попросила учитывать эту информацию при планировании своих поездок. Фото lvs.fi