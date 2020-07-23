Две женщины пострадали в ДТП в Петрозаводске

Две автоледи пострадали в аварии, которая произошла в минувшую среду, 22 июля, на улице Анохина в карельской столице, сообщает ГИБДД по РК.

«В 09:07 водитель, 64-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2109, при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу автомобилю «Сузуки-Джими» (под управлением 29-летней женщины), допустив с ним столкновение»,

– говорится в сводке происшествий.

В результате происшествия травмы получили обе водительницы, пострадавшим оказана медицинская помощь.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и выбирать разумную скорость движения в конкретных дорожных условиях.