Две машины скорой помощи застряли в снегу в Петрозаводске

Сложная снежная обстановка во дворах Петрозаводска приносит много хлопот не только частным автовладельцам, но и водителям спецтранспорта, в том числе скорой помощи.

Вчера в Петрозаводске их водителям несколько раз требовалась помощь пожарных.

В 15 часов 14 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил звонок с улицы Муезерской. Автомобиль скорой помощи застрял в снегу. Прибывшие к месту вызова пожарные вытащили застрявшую машину.

А уже в 17 часов 25 минут помощь пожарных потребовалась водителю скорой помощи, которая застряла в снегу на улице Архипова. Автомобиль медиков также пришлось буксировать на очищенное место.

Напомним, в тот же день в карельской столице в снежной каше застряла водовозка. // Фото: severpost.ru