12 мая 2021, 17:04
Две девочки стали жертвами педофила в Петрозаводске
В столице Карелии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних
Следственный комитет закончил расследование уголовных дел в отношении 58-летнего жителя Петрозаводска. Мужчина обвиняется в сексуальном насилии в отношении детей, сообщает пресс-служба СК.
По версии следствия, в 2020 году обвиняемый совершил в Петрозаводске насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки и развратные действия в отношении 13-летней девочки.
Обвиняемый арестован. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Фото sportime.gr