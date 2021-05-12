Две девочки стали жертвами педофила в Петрозаводске

Следственный комитет закончил расследование уголовных дел в отношении 58-летнего жителя Петрозаводска. Мужчина обвиняется в сексуальном насилии в отношении детей, сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый совершил в Петрозаводске насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки и развратные действия в отношении 13-летней девочки.

Обвиняемый арестован. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Фото sportime.gr