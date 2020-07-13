Две бани за сутки сгорели в Карелии

В Пряжинском и Кондопожском районах Карелии в минувшие выходные горели бани, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

Субботним вечером в 16:10 минут на пульт Единой службы спасения-01 Пряжинского района поступило сообщение о том, что в деревне Падозеро на территории дачного кооператива «Сигнал-1» горит частная баня. На место происшествия выехали пожарные из поселков Чална и Мелиоративный.

Когда первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, то помощь профессионалов уже не потребовалось. С огнем до прибытия пожарных подручными средствами справились очевидцы пожара. В результате возгорания в бане принадлежащей жителю Петрозаводска огнем было повреждено чердачной перекрытие на площади четыре квадратных метра.

Еще одна баня на выходных горела в деревне Западное Кончезеро в Кондопожском районе. Пожар произошел в воскресенье 12 июля в 01:17. Когда преодолев значительное расстояние на место происшествия прибыли, пожарные из города Кондопога, то деревянное строение спасти было уже невозможно.

В результате пожара баня была значительно повреждена огнем. По предварительным данным специалистов пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Сейчас по обоим пожарам проводится проверка.