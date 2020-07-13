Частный дом сегодня ночью полыхал в Петрозаводске

Серьезный пожар произошел сегодня в карельской столице. Пожарным пришлось приложить немало усилий, чтобы справиться с ним, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

Сегодня ночью в 03:24 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило тревожное сообщение о том, что в 3-м Радужном проезде горит частный дом. Когда первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, то в доме огонь чувствовал себя полноправным хозяином. Пожару была присвоена повышенная категория сложности. К месту вызова по тревоге выехали дополнительные расчеты.

Пожарным пришлось приложить немало усилий, чтобы остановить распространение огня. В результате возгорания, несмотря на все старания городских брандмейстеров, строение дома было значительно повреждено огнем.

Для ликвидации это серьезного пожара привлекалось порядка 30-ти пожарных и было задействовано семь единиц техники. По какой причине произошел этот серьезный пожар, сейчас устанавливают специалисты.