Житель Карелии перевел лже-полицейскому около 300 тысяч рублей

Обратившийся в полицию 35-летний сегежанин, рассказал о телефонном мошенничестве, сообщает пресс-центр МВД по РК.

Как рассказали в правоохранительных органах, молодому человеку позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции. Лже-правоохранитель попросил помочь в установлении и изобличении мошенников. Для этого жителю Карелии необходимо было переводить средства на различные номера мобильных телефонов.

После под диктовку звонившего он оформил 2 кредита. Эти средства также отправились по различным счетам. Всего мужчина перевел 284 700 рублей, из них 225 000 рублей – кредитные средства.

Когда все деньги исчезли на неизвестных счетах, мошенник сообщил, что необходимо перезвонить по следующему номеру и продиктовал мужчине телефон дежурной части полиции республики. Только после звонка дежурному, мужчина понял, что попался на уловки похитителя и написал заявление.

Полиция Карелии предупреждает: не переводите свои средства по просьбе неизвестных. Сотрудники полиции никогда не используют ваши средства для раскрытия преступлений и не просят переводить их мошенникам.

Ранее мы писали о том, что петрозаводчанин отдал мошенникам рекордную сумму денег. 50-летний мужчина рассказал оперативникам, что перевел мошенникам почти 2 500 000 рублей, большая часть из которых – кредитные средства.