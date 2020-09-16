Двадцать восемь новых автобусов отправят в районы Карелии
Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщает о новых автобусах, которые поступят в распоряжение районов Карелии.
«Мы выделили из бюджета республики 90 млн. рублей. На эти средства для органов местного самоуправления мы закупаем 15 новых автобусов среднего класса марки ПАЗ «Вектор NEXT» и 13 автобусов малого класса марки ГАЗ с возможностью перевозки маломобильных пассажиров»,
- сообщает Парфенчиков.
Первые два автобуса уже переданы в Сегежу, один их них встанет на городской маршрут, второй - на маршрут «Надвоицы-Сегежа».
Ниже список районов и автобусы, которые должны поступить:
- Костомукшской городской округ - 4 автобуса марки ПАЗ 320435-04;
- Беломорский муниципальный район - 2 автобуса марки ПАЗ 320435-04 и 1 автобус марки ГАЗ-A68R52;
- Калевальский муниципальный район - 2 автобуса марки ГАЗ-A68R52;
- Кемский муниципальный район – 2 автобуса марки ПАЗ 320435-04;
- Кондопожский муниципальный район - 1 автобус марки ПАЗ 320435-04 и 1 автобус марки ГАЗ-A68R52;
- Лоухский муниципальный район - 1 автобус марки ГАЗ-A68R52;
- Лахденпохский муниципальный район - 1 автобус марки ГАЗ-A68R52;
- Медвежьегорский муниципальный район - 2 автобуса марки ГАЗ-A68R52;
- Муезерский муниципальный район - 1 автобус марки ГАЗ-A68R52;
- Олонецкий муниципальный район - 1 автобус марки ПАЗ 320435-04;
- Питкярантский муниципальный район - 2 автобуса марки ГАЗ-A68R52;
- Пудожский муниципальный район - 2 автобуса марки ГАЗ-A68R52;
- Сегежский муниципальный район - 2 автобуса марки ПАЗ 320435-04;
- Сортавальский муниципальный район - 2 автобуса марки ПАЗ 320435-04;
- Суоярвский муниципальный район - 2 автобуса марки ПАЗ 320435-04.