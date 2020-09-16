Двадцать восемь новых автобусов отправят в районы Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщает о новых автобусах, которые поступят в распоряжение районов Карелии.

«Мы выделили из бюджета республики 90 млн. рублей. На эти средства для органов местного самоуправления мы закупаем 15 новых автобусов среднего класса марки ПАЗ «Вектор NEXT» и 13 автобусов малого класса марки ГАЗ с возможностью перевозки маломобильных пассажиров»,

- сообщает Парфенчиков.



Первые два автобуса уже переданы в Сегежу, один их них встанет на городской маршрут, второй - на маршрут «Надвоицы-Сегежа».



Ниже список районов и автобусы, которые должны поступить:

- Костомукшской городской округ - 4 автобуса марки ПАЗ 320435-04;

- Беломорский муниципальный район - 2 автобуса марки ПАЗ 320435-04 и 1 автобус марки ГАЗ-A68R52;

- Калевальский муниципальный район - 2 автобуса марки ГАЗ-A68R52;

- Кемский муниципальный район – 2 автобуса марки ПАЗ 320435-04;

- Кондопожский муниципальный район - 1 автобус марки ПАЗ 320435-04 и 1 автобус марки ГАЗ-A68R52;

- Лоухский муниципальный район - 1 автобус марки ГАЗ-A68R52;

- Лахденпохский муниципальный район - 1 автобус марки ГАЗ-A68R52;

- Медвежьегорский муниципальный район - 2 автобуса марки ГАЗ-A68R52;

- Муезерский муниципальный район - 1 автобус марки ГАЗ-A68R52;

- Олонецкий муниципальный район - 1 автобус марки ПАЗ 320435-04;

- Питкярантский муниципальный район - 2 автобуса марки ГАЗ-A68R52;

- Пудожский муниципальный район - 2 автобуса марки ГАЗ-A68R52;

- Сегежский муниципальный район - 2 автобуса марки ПАЗ 320435-04;

- Сортавальский муниципальный район - 2 автобуса марки ПАЗ 320435-04;

- Суоярвский муниципальный район - 2 автобуса марки ПАЗ 320435-04.