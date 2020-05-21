21 мая 2020, 16:04
Происшествия

Два внедорожника жестко столкнулись в Кондопоге

Городская камера наблюдения запечатлела момент дорожной аварии в городе бумажников

Сегодня в 12:36 в Кондопоге, на пересечении улиц Комсомольская и Заводская произошло жесткое ДТП. Столкновение двух внедорожников попало в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, что на пересечении неравнозначных дорог один автомобиль не пропустил другой. В результате транспортные средства разбросало по проезжей части.

Автомобили получили в результате столкновения механические повреждения.

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