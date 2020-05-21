21 мая 2020, 16:04
Два внедорожника жестко столкнулись в Кондопоге
Городская камера наблюдения запечатлела момент дорожной аварии в городе бумажников
Сегодня в 12:36 в Кондопоге, на пересечении улиц Комсомольская и Заводская произошло жесткое ДТП. Столкновение двух внедорожников попало в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, что на пересечении неравнозначных дорог один автомобиль не пропустил другой. В результате транспортные средства разбросало по проезжей части.
Автомобили получили в результате столкновения механические повреждения.