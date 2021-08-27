Два легковых автомобиля жестко столкнулись на Ключевой

Сегодня в 14:07 два легковых автомобиля столкнулись за железнодорожным переездом на Ключевой. Авария в районе пересечения улиц Ключевая-Корабелов попала в объектив камеры видеонаблюдения Sampo.ru.

Судя по записи, выложенной в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», после столкновения одну из машин развернуло. Из нее со стороны переднего пассажирского сиденья вышел человек и побежал к задней пассажирской двери.

Сообщение о дорожном инцидент поступило к спасателям в 14:15. По информации МЧС, для ликвидации инцидента привлекались шесть человек.