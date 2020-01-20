ГИБДД предупреждает об аварийных дорогах в Архангельской области

ГИБДД Карелии опубликовала предупреждение о неблагоприятных дорожных условиях в Архангельской области. «Дорожные полицейские» сообщили автомобилистам Карелии о том, что при планировании поездки в соседний регион стоит задуматься о безопасности: на дорогах области зафиксировано несколько аварийно опасных участков.

На автомобильных дорогах федерального значения сформировалось 2 места концентрации ДТП (подъезд к г. Северодвинск: 22-23 км, 27-28 км), сообщает Госавтоинспекции Архангельской области. На этих участках в ДТП погибли 2 человека и 15 участников движения были травмированы.

Также водителей призывают к повышенному вниманию при движении по федеральной автомобильной дороге М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск (на территории Архангельской области), где зафиксированы аварийно опасные участки – 1010 км, 1172 км, 1219 км.

По информации Госавтоинспекции Архангельской области основными причинами ДТП являются: несоблюдение скоростного режима, нарушение правил обгона с выездом на полосу встречного движения. Каждое восьмое дорожно-транспортное происшествие на автодорогах области регистрируется с участием иногородних жителей.