Два автопоезда столкнулись сегодня в Петрозаводске на объездной дороге

Дорожно-транспортное происшествие с участием седельных тягачей MAN и Volvo произошло на Суоярвском шоссе, недалеко от поворота на Сулажгору, сообщает сайт «ДТП ПТЗ».

По одной из версий, авария на шестом километре автодороги «Подъезд к Петрозаводску» произошла, когда двигающийся в сторону города автопоезд, седельный тягач MAN с полуприцепом наехал сзади на стоящий у правого края проезжей части седельный тягач Volvo с полуприцепом.

Транспортные средства получили механические повреждения. От столкновения Volvo отбросило влево на полосу встречного движения. Движения по участку автодороги оказалось заблокировано.

Медицинская помощь водителям не потребовалась, они не пострадали. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото с сайта ДТП ПТЗ