Сегодня МЧС предупреждает жителей Карелии о снегопаде и сильном ветре

МЧС республики выпустило экстренное предупреждение: вечером и ночью 6 марта по южным и центральным районам Карелии, ожидается сильный снег (6-9 миллиметров).

Местами, преимущественно по южным районам Карелии, ожидается усиление южного ветра порывами до 15-17 метров в секунду.

Под действие неблагоприятных погодных явлений могут попасть Петрозаводский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский муниципальные районы.

Среди рекомендаций МЧС следующие: не приближаться к провисшим над землей проводам; самостоятельно не рубить упавшие на провода деревья; при поездках на транспорте убедиться в запасе топлива; ограничить нахождение детей на улице; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

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