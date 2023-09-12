Два автомобиля Toyota не поделили дорогу – автоледи в больнице

Утром 11 сентября две иномарке столкнулись в Петрозаводске. Авария случилась в 10:33, сообщили в Госавтоинспекции.

Рядом с домом № 67А по улице Зайцева 33-летняя водитель Toyota RAV4 вылетела на встречную полосу и врезалась в Toyota Land Cruiser.

Травмы в результате ДТП получила водитель Toyota RAV4, женщину госпитализировали в БСМП.

Обстоятельства аварии выясняют правоохранители. // фото: ГИБДД Петрозаводска