12 сентября 2023, 10:27
Два автомобиля Toyota не поделили дорогу – автоледи в больнице
Авария в Петрозаводске произошла после выезда на встречную полосу
Утром 11 сентября две иномарке столкнулись в Петрозаводске. Авария случилась в 10:33, сообщили в Госавтоинспекции.
Рядом с домом № 67А по улице Зайцева 33-летняя водитель Toyota RAV4 вылетела на встречную полосу и врезалась в Toyota Land Cruiser.
Травмы в результате ДТП получила водитель Toyota RAV4, женщину госпитализировали в БСМП.
Обстоятельства аварии выясняют правоохранители. // фото: ГИБДД Петрозаводска