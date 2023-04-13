Два автомобиля столкнулись на проспекте Александра Невского

В среду, 12 апреля, в 17:43 в Петрозаводске на проспекте Александра Невского произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как автомобиль, пытавшийся выехать со второстепенной дороги, врезался в машину, двигавшуюся по главной.

В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. Движение на этом участке дороги в час пик оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео Sampo.ru