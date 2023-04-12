Рыбак кричал и отбивался, и остался жив

64-летнего жителя поселка Лендеры осудили за покушение на убийство. Мужчина говорил в суде, что никого не хотел убивать, но лишь защищался в конфликте. Однако доказательства были не в его пользу. Суд приговорил его к 6 годам колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре.

Преступление произошло осенью прошлого года в лесной избушке в Муезерском районе вблизи реки Сула. Трое мужчин были на рыбалке, потом выпивали в избушке, один уснул, а между двумя другими возник конфликт. Мужчина схватил острый предмет и несколько раз ударил товарища.

Рыбак защищался, отбивался и не дал острию глубоко войти в грудь, при этом получил глубокую рану плеча. Крики разбудили третьего товарища, который выбил лезвие и сломал его. Потерпевшего рыбака перевязали, а потом доставили в поселок Лендеры, где ему помогли врачи. // фото unsplash.com