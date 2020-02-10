Душитель из Пудожа предстанет перед судом

64-летний мужчина обвиняется в убийстве. Он предстанет перед судом. Если вина будет доказана, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

По сообщению Следкома по Карелии, в ноябре 2019 года мужчина дома в Пудоже поссорился с сожительницей.

Он напал на женщину и задушил ее руками. Его задержали на месте происшествия. Впоследствии мужчина был заключен под стражу.