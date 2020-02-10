10 февраля 2020, 12:26
Происшествия

Душитель из Пудожа предстанет перед судом

64-летнего мужчину обвинили в убийстве сожительницы в ноябре прошлого года

64-летний мужчина обвиняется в убийстве. Он предстанет перед судом. Если вина будет доказана, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

По сообщению Следкома по Карелии, в ноябре 2019 года мужчина дома в Пудоже  поссорился с сожительницей.

Он напал на женщину и задушил ее руками. Его задержали на месте происшествия. Впоследствии мужчина был заключен под стражу.

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Убийство
Следком по Карелии
уголовное дело
Пудож
Суд