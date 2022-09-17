ДТП на улице Правды попало на видео

Очередная авария произошла на перекрестке улицы Правды и Промышленной в Петрозаводске, сообщает Dtpptz.ru. Дорожный инцидент случился в минувшую пятницу около 21:28 и попал в объектив городской камеры наблюдения CityLink, а также в видеорегистратор.

Внедорожник выезжал с Промышленной на Правды. В это время второй участник движения ехал со стороны моста в направлении центра. Судя по всему удар не был сильным, но машины получили механические повреждения.

«Ждал единственную машину», - прокомментировал аварию один из подписчиков группы «ДТП Петрозаводска и Карелии».

В августе на этом перекрестке легковушка отправила пикап в кусты.