12 сентября 2025, 14:30
Дропперу придется вернуть почти миллион обманутой мошенниками женщине
Жителя Иркутской области по суду заставят вернут пенсионерке деньги
фото: «Петрозаводск говорит»
68-летняя жительница Карелии лишилась денег после того, как в телефонном разговоре с доставщиком озвучила код для получения посылки. На самом деле с ней беседовали мошенники, и код дал им возможность украсть деньги. Пенсионерка лишилась 900 тысяч рублей.
Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Им удалось установить, на какой счет ушли сбережения костомукшанки. Владельцем банковского счета оказался житель Иркутской области. Отвечать придется ему.
Прокуратура обратилась в суд Иркутской области с требованием взыскать с дроппера неосновательное обогащение. Суд требования надзорного органа поддержал.
