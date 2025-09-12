Дропперу придется вернуть почти миллион обманутой мошенниками женщине

68-летняя жительница Карелии лишилась денег после того, как в телефонном разговоре с доставщиком озвучила код для получения посылки. На самом деле с ней беседовали мошенники, и код дал им возможность украсть деньги. Пенсионерка лишилась 900 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Им удалось установить, на какой счет ушли сбережения костомукшанки. Владельцем банковского счета оказался житель Иркутской области. Отвечать придется ему.

Прокуратура обратилась в суд Иркутской области с требованием взыскать с дроппера неосновательное обогащение. Суд требования надзорного органа поддержал.

Ранее мы писали, как школьница за семь тысяч рублей продала данные своей карты мошенникам.