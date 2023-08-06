Драчливая женщина напала на посетительницу магазина

В Костомукше поход в магазин завершился уголовным преследованием. Причем для фигурантки уголовного дела это не первое нарушение.

Жительница Карелии, 1992 года рождения, встретила в магазине знакомую. Между ними возникла перепалка и женщина ударила оппонентку. В отношении нее завели уголовное дело о побоях, рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Известно, что ранее костомукшанка ударила соседку, тогда ее привлекли к административной ответственности. Подозреваемая является фигуранткой другого уголовного дела о причинении побоев – инцидент произошел весной, когда пострадала третья знакомая костомукшанки.