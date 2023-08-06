06 августа 2023, 09:56
Певица Лада Дэнс госпитализирована после аварии в Подмосковье
Состояние пострадавшей певицы оценивается как средней степени тяжести
53-летняя певица Лада Дэнс попала в аварию в Подмосковье вечером 5 августа. Артистка возвращалась с корпоративного выступления.
На трассе М-2 «Крым» столкнулись три автомобиля, в одном из них была певица. По предварительным данным, легковушка врезалась в два других авто, столкнувшихся ранее. Пострадали четыре человека.
На вертолете ее доставили в больницу Бурденко. Состояние Лады Дэнс оценивается как средней тяжести. Источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что артистка получила черепно-мозговую травму. // фото unsplash.com/ Io&tech