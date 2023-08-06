Три человека пострадали в аварии в Карелии

В Сортавальском районе произошла авария с пострадавшими. О дорожном инциденте на 218 километре трассы А-121 вечером 5 августа сообщил в телеграм-канале министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

При столкновении двух легковых автомобилей пострадали три человека, один из них ребенок. В ДТП пострадали жители Петрозаводска и Санкт-Петербурга. Пострадавших госпитализировали в Сортавальскую ЦРБ. // фото unsplash.com/ Egor Ivlev