Дождливое воскресенье ожидает завтра жителей Карелии

В воскресенье, 1 июня в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части республики кратковременные дожди.

Ветер юго-западный, западный, на севере северный, северо-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10°С, днем +12, +17°С.

В Петрозавожске также облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днём кратковременный дождь.

Ветер ночью юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +9°С, днем +13, +15°С. Атмосферное давление будет расти. © «Петрозаводск говорит»