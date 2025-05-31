В ближайшие часы Карелию накроют ливни и грозы

По информации карельских синоптиков сегодня, в ближайшие один-три часа по республике ожидаются ливни и грозы. Ухудшение погодных условий преимущественно по северным и центральным районам Карелии.

В МЧС рекомендуют не находиться вблизи рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций. Воздержаться от прогулок и поездок, если осадки обильные.

Также среди советов спасателей - переходить дорогу только в установленных местах и помни, что во время сильного дождя видимость снижается. Соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия и не превышать скорость. © «Петрозаводск говорит»