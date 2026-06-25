Дождливо, но тепло будет сегодня в Карелии

О погоде на 27 июня узнали от синоптиков карельского гидрометцентра

Фото: Петрозаводск говорит

Сегодня, 27 июня, в Петрозаводске облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +18, +20. Атмосферное давление будет мало меняться.

Облачная с прояснениями погода будет и по Карелии. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами прогремит гроза. Ветер юго-западный, южный умеренный. Столбики термометров покажут +18, +23.

По прогнозу российского гидрометцентра, в Калевале +20,

в Кеми, Сегеже, Медвежьегорске, Суоярви и Олонце +21,

в Кондопоге +22,

в Сортавале +23,

в Пудоже +22.