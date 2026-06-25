Капризы погоды сохранятся 27 июня в Карелии

В субботу синоптики пообещали дожди и грозы

Фото: Петрозаводск говорит

Специалисты карельского гидрометцентра сообщили о погоде в республике на 27 июня.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +12, днём +18, +20. Атмосферное давление будет мало меняться.

Облачная с прояснениями погода будет и по Карелии. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами прогремит гроза. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +13, местами похолодает до +5, днём столбики термометров покажут +18, +23.