Дожди пообещали в Карелии и в четверг

В гидрометцентре рассказали о погоде 7 августа.

В Петрозаводске переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +12, +14, днем +21, +23. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +14, местами до +19, днем +20, +25.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +9, днем +20;

В Кондопоге ночью +12, днем +22;

В Медвежьегорске, Пудоже ночью +11, днем +23;

В Олонце ночью +11, днем +21;

В Сегеже ночью +10, днем +22;

В Сортавале ночью +11, днем +22;

В Суоярви ночью +10, днем +20. © «Петрозаводск говорит»