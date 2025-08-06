06 августа 2025, 16:00
Дожди пообещали в Карелии и в четверг
Синоптики рассказали о погоде - зонты убирать еще рано
фото freepik
В гидрометцентре рассказали о погоде 7 августа.
В Петрозаводске переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +12, +14, днем +21, +23. Атмосферное давление будет слабо расти.
В Карелии облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +14, местами до +19, днем +20, +25.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +9, днем +20;
В Кондопоге ночью +12, днем +22;
В Медвежьегорске, Пудоже ночью +11, днем +23;
В Олонце ночью +11, днем +21;
В Сегеже ночью +10, днем +22;
В Сортавале ночью +11, днем +22;
В Суоярви ночью +10, днем +20. © «Петрозаводск говорит»