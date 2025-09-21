Дожди накроют сегодня Карелию

Сегодня, 21 сентября в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер ночью северо-западный, западный, днем юго-западный, южный умеренный, ночью местами порывистый. Температура воздуха ночью +6,+11°С, на севере местами до +3°С, днем +11,+16°С.

В Петрозаводске также облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.

Ветер ночью западный, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +8,+10°С, днем +14,+16°С. Атмосферное давление будет мало меняться.