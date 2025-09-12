Дожди и туман пообещали жителям Карелии

В субботу в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +11, +13, днем тоже тепло до +18, +20 градусов, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии 13 сентября переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами обещают небольшой дождь. Ночью и утром местами также туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +13, местами до +5, днем +17, +22.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +9, днем +18;

В Кондопоге ночью +11, днем +20;

В Медвежьегорске ночью +11, днем +19;

В Олонце ночью +10, днем +20;

В Пудоже ночью +10, днем +21;

В Сегеже ночью +12, днем +19;

В Сортавале ночью +11, днем +18;

В Суоярви ночью +11, днем +17.