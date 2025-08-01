01 августа 2025, 13:08
Дождь пообещали Петрозаводску в выходные
В городе станет прохладнее
фото: freepik/ wirestock
Синоптики прогнозируют перемены в погоде. Воздух в Петрозаводске немного остынет, пойдет дождь.
В субботу температура воздуха ожидается в пределах +22, +25. Ветер восточный, южный, юго-западный до 4 метров в секунду. Днем небольшой дождь.
В воскресенье будет еще свежее - температура воздуха в пределах +20, +24. Ветер юго-западный, южный до 3 метров в секунду. Утром и днем тоже небольшой дождь.
В гидрометцентре грозы и дожди также прогнозируют по Карелии. © «Петрозаводск говорит»