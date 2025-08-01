Дождь пообещали Петрозаводску в выходные

Синоптики прогнозируют перемены в погоде. Воздух в Петрозаводске немного остынет, пойдет дождь.

В субботу температура воздуха ожидается в пределах +22, +25. Ветер восточный, южный, юго-западный до 4 метров в секунду. Днем небольшой дождь.

В воскресенье будет еще свежее - температура воздуха в пределах +20, +24. Ветер юго-западный, южный до 3 метров в секунду. Утром и днем тоже небольшой дождь.

В гидрометцентре грозы и дожди также прогнозируют по Карелии. © «Петрозаводск говорит»