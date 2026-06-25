Дождь и северный ветер взбодрят сегодня Карелию

В Петрозаводске сегодня будет облачно с прояснениями. По прогнозу синоптиков, пойдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +15, +17. Атмосферное давление будет слабо падать.
В республике ожидается облачная с прояснениями погода, в большинстве районов кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха +15, +20, на севере +10, +15.
По прогнозу российского гидрометцентра, в Калевале +15,
в Кеми +13,
в Сегеже +14,
в Суоярви и Медвежьегорске +16,
в Кондопоге и Олонце +17,
в Сортавале +19
и Пудоже +18.