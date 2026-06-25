Дождь и северный ветер взбодрят сегодня Карелию

В большинстве районов республики 24 июня ожидается кратковременный дождь

Фото: Петрозаводск говорит

В Петрозаводске сегодня будет облачно с прояснениями. По прогнозу синоптиков, пойдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +15, +17. Атмосферное давление будет слабо падать.

В республике ожидается облачная с прояснениями погода, в большинстве районов кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха +15, +20, на севере +10, +15.

По прогнозу российского гидрометцентра, в Калевале +15,

в Кеми +13,

в Сегеже +14,

в Суоярви и Медвежьегорске +16,

в Кондопоге и Олонце +17,

в Сортавале +19

и Пудоже +18.