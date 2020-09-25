Дорожники объявили об ограничении движения на трассах Карелии

В связи с началом капитального ремонта вводится временное ограничение движения транспорта на участке 292-312 км автомобильной дороги Р-21 «Кола» в Олонецком районе, сообщается на сайте «Росавтодора».

Организовано реверсивное движение со светофорным регулированием с возможным устройством объездных дорог. Ограничение продлится до 31 октября 2020 года.

В связи с началом ремонта с 26 сентября 2020 года вводится временное ограничение движения транспорта на участке 502-532 км автомобильной дороги А-119 Вологда – Медвежьегорск – автомобильная дорога Р-21 «Кола».

Движение будет осуществляться в реверсивном режиме со светофорным регулированием и с возможным устройством объездных дорог. Ограничение продлится до 29 октября 2021 года.

Просим учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.