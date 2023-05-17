Дорогу в Калевальском районе смыло паводком

Дорожное полотно на 28-м километре трассы «Кепа-Юшкозеро-Боровой-Костомукша» смыло. Речь идет об участке Кепа-Юшкозеро, сообщили в администрации Калевальского района.

ЧП случилось 13 мая, унесло 5 или 7 метров дороги, глубина размыва составляет 3-4 метра. Более того – в болото на 50 метров унесло водоотводную трубу.

- Участок обслуживает Лоухское ДРСУ. Проложена временная объездная дорога, движение восстановлено,

- рассказали районные власти.

Объезд организован и из поселка Луусалми – водителям проложили маршрут по дороге «Луусалми– Костомукша – Калевала». На участке Луусалми трассы «Боровой-Луусалми» ведут восстановительные работы, используют в том числе экскаватор.

Два участка автодороги подтоплены в деревне Юшкозеро. Это произошло из-за подъема уровня воды в реке Чирка-Кемь. За ночь он вырос на два сантиметра. Жилые дома в населенном пункте пока не подтопило.

В Калевале подтоплений еще нет. На дренажной станции постоянно работают два насоса. Уровень воды в Ухте снизился на 14 сантиметров. // фото: администрация Калевальского района /ВКонтакте