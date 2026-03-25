Дорогу на улице Хейкконена в Петрозаводске пообещали отремонтировать

Чиновник администрации объяснил, почему на проезжей части появились выбоины
выбоины
фото паблик «Подслушано в Птз»

Представитель администрации карельской столицы пообещал, что дефекты на одной из улиц Древлянки будут устранены.

«Эту дорогу на Хейкконена вдоль бассейна H2O сделали в прошлом году! И вот в какой она состоянии сегодня! Во-первых, ямы огромные! Во-вторых, она очень узкая, приходится задевать колесами обочину, а там ямы! Вода постоянно стоит, а во время дождя озеро! Как можно так делать дорогу? Нормы есть вообще?»

- писали возмущенно в паблике «Подслушано в Птз».

Городской чиновник Михаил Ершов поправил автора поста в соцсети, что проезжую часть ремонтировали четыре года назад, а в прошлом году делали тротуар. Ямы и вовсе появились не на асфальте, а на грунтовой обочине. Что касается ям вблизи помойки и бассейна, то, как пояснил Ершов, это последствия земляных работ, которые проводили три года назад. Чиновник пообещал, что скоро будут ремонтировать проезжую часть в районе первого внутриквартального проезда, поэтому «несоответствия» устранят.

жалоба и ответ чиновника

