Дополнительные контейнеры для мусора установили на кладбище в Карелии

В Пудожском районе на кладбище Уржаково установлены дополнительные мусорные контейнеры. Об этом сообщает паблик администрации района.

Напомним, ранее сообщалось о том, что местные жители устроили около кладбища стихийную свалку. Кто-то выгрузил туда холодильник, диван, бойлер, также были замечены коробки с бытовыми отходами, не имеющими никакого отношения к тому мусору, который образуется на кладбищах.

Местные власти попросили людей выбрасывать в контейнеры только отходы, связанные с кладбищем. Новые контейнеры также обещают установить на территории кладбища Еров ручей.