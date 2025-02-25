Руководитель Карельского регистра доноров кроветворных клеток Юрий Иоффе стал участником проекта команды DonorSearch.org и записал подкаст о донорстве костного мозга. Наша редакция помогала ему в этом.

Сейчас в Карельском регистре доноров костного мозга более 6700 человек. Но, как отмечает руководитель, с 2023 года меньше людей хотят стать донорами.

За время работы регистра более 1100 запросов поступило о поиске донора кроветворных клеток. Уже в этом году их восемь, три из которых в работе. Один из них - из Голландии.

Каждый год доноры из Карельского регистра спасают пациентов с лейкозом. Чем больше доноров, теми больше шансов на выздоровление. Лекарство от лейкоза есть в каждом из нас. // Видео: телеканал "Ника плюс".