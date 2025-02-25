25 февраля 2025, 17:41
Общество

Больше десятка объектов снесут в Петрозаводске

Мэрия распорядилась демонтировать еще 11 гаражей в карельской столице

Мэрия Петрозаводска решила снести еще одну группу гаражей в городе. Об этом говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Демонтажу подлежат 11 объектов, которые расположены в районе дома №13 по улице Сорокской и около дома №10 по улице Северной.

Владельцы незаконно установленных конструкций должны самостоятельно освободить занятые земельные участки до 12 марта. // Фото: «Петрозаводск говорит», мэрия Петрозаводска

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Метки: 
Петрозаводск
улица Сорокская
улица северная
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