Больше десятка объектов снесут в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска решила снести еще одну группу гаражей в городе. Об этом говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Демонтажу подлежат 11 объектов, которые расположены в районе дома №13 по улице Сорокской и около дома №10 по улице Северной.

Владельцы незаконно установленных конструкций должны самостоятельно освободить занятые земельные участки до 12 марта. // Фото: «Петрозаводск говорит», мэрия Петрозаводска