25 февраля 2025, 17:41
Больше десятка объектов снесут в Петрозаводске
Мэрия распорядилась демонтировать еще 11 гаражей в карельской столице
Мэрия Петрозаводска решила снести еще одну группу гаражей в городе. Об этом говорится в сообщении на сайте городской администрации.
Демонтажу подлежат 11 объектов, которые расположены в районе дома №13 по улице Сорокской и около дома №10 по улице Северной.
Владельцы незаконно установленных конструкций должны самостоятельно освободить занятые земельные участки до 12 марта. // Фото: «Петрозаводск говорит», мэрия Петрозаводска