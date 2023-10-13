Домашний пес искусал спящего ребенка в Петербурге

В Санкт-Петербурге собака покусала 12-летнего ребенка, пока тот спал. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, инцидент случился накануне ночью. Домашний пес зашел в комнату ребенка, чтобы поиграть с ним. В итоге эта «игра» завершилась госпитализацией школьника.

У мальчика были диагностированы рваные раны на плече и кисти, ссадины, а также перелом одного из пальцев руки.

Полиция начала проверку по факту инцидента. // Фото: unsplash.com / Andriyko Podilnyk